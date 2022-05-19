Иссави Фрей: В МЕРЕЦ были потрясены решением Ринави Зоаби

Министр регионального сотрудничества рассказал о том, что не видел никаких признаков того, что Ринави Зоаби собирается покинуть коалицию и отказаться от поста консула в Китае.

Министр регионального сотрудничества Иссави Фрей заявил, что он и другие члены МЕРЕЦ были «потрясены» решением депутата Ринави Зоаби выйти из коалиции.

Фрей назвал этот шаг «странным» и сказал, что последний раз встречался с Ринави Зоаби в Кнессете в понедельник.

«Я не видел никаких признаков этого. Я прочитал ее письмо. Нам тоже тяжело, но мы не предпринимаем крайних шагов», — сказал министр в интервью.

Он также пытается защитить коалицию после того, как Ринави Зоаби обвинила ее в слишком правых взглядах и игнорировании вопросов, важных для арабских израильтян.

«Эта коалиция — лучшее, что мы могли собрать. У нас есть достижения: снижение уровня преступности в арабском обществе, изменение восприятия евреями того, что араб может быть партнером в правительстве», — говорит Фрей.

Он также поклялся, что правительство, которое сейчас имеет меньшинство мест в Кнессете, «не падет».

Курсор ранее писал, что депутат Кнессета от МЕРЕЦ Ринави Зоаби вышла из коалиции, оставив ее в меньшинстве. В письме к Беннетту арабская депутат сказала, что «не может поддержать коалицию, которая позорно преследует» ее общество. И Беннет, и левая партия МЕРЕЦ были удивлены ее письмом и узнали о нем из сообщений СМИ.