Итамар Бен-Гвир получил угрозу смерти: мы убьем тебя и твою семью

«Левые политики не осуждают угрозы в адрес правых, и только когда поступают угрозы в адрес жизни левых, они просыпаются», — отметил Бен-Гвир.

Скандально известный правый депутат Итамар Бен-Гвир получил через социальные сети сообщения с угрозами, содержащие изображения винтовочных пуль с надписью «Мы убьем тебя и твою семью».

Сообщение было отправлено Бен-Гвиру через Facebook. Депутат призвал службу безопасности Кнессета и ШАБАК (Агентство безопасности Израиля) расследовать угрозу.

«Я призываю левых политиков и сотрудников ШАБАК прекратить подстрекательство против меня».

Курсор ранее писал, что посланник ООН поддержал израильскую версию о том, как начались столкновения на Храмовой горе.В Совете Безопасности ООН Веннесланд похвалил возвращение Израиля к статус-кво, но осудил чрезмерную силу ЦАХАЛа. Он указал на более 160 палестинских арабов, раненных во время столкновений.