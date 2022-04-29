Итамар Бен-Гвир получил угрозу смерти: мы убьем тебя и твою семью

Скандально известный правый депутат Итамар Бен-Гвир получил через социальные сети сообщения с угрозами, содержащие изображения винтовочных пуль с надписью «Мы убьем тебя и твою семью».
Сообщение было отправлено Бен-Гвиру через Facebook. Депутат призвал службу безопасности Кнессета и ШАБАК (Агентство безопасности Израиля) расследовать угрозу.
«Я призываю левых политиков и сотрудников ШАБАК прекратить подстрекательство против меня».
Курсор ранее писал, что посланник ООН поддержал израильскую версию о том, как начались столкновения на Храмовой горе.В Совете Безопасности ООН Веннесланд похвалил возвращение Израиля к статус-кво, но осудил чрезмерную силу ЦАХАЛа. Он указал на более 160 палестинских арабов, раненных во время столкновений.
Также сообщалось, что в сети показали новое видео жестоких беспорядков на Храмовой горе. Беспорядки на Храмовой горе продолжаются. В сети появилось новое видео, на котором можно увидеть горящее дерево. В него попал фейерверк, запущенный арабскими погромщиками.