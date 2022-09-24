«Израиль должен немедленно вернуться за стол переговоров»: Абу-Мазен ответил Лапиду с трибуны ООН

Абу-Мазен, лидер Палестинской автономии, ответил с трибуны ООН на речь премьер-министра Яира Лапида. Он призвал израильские власти вернуться за стол переговоров.

По его словам, ситуацию в сфере двухсторонних отношений следует решать немедленно. Это позволит мирному урегулированию перейти на новый уровень.

Об этом 24 сентября сообщает Israel Info.

Политик также поблагодарил Лапида и президента США Джо Байдена за их выступления по палестинскому вопросу. Он надеется, что Израиль продемонстрирует готовность вернуться за стол переговоров.

В своей речи Абу-Мазен выступление с несколькими заявлениями. Он говорил, что Израиль, расширяя строительство и создание соответствующих поселений, «разрушает возможность создания двух государств», называл страну «государством апартеида», повторяя некоторые выводы и результаты правозащитных организаций. Политик обвинял международное сообщество в неспособности соблюдать нормы и обеспечить выполнение «хотя бы одной резолюции СБ ООН, касающейся Израиля».

«Необходимо выполнить хотя бы решение о разделе территории и создании двух государств», – заявил Абу-Мазен.

Это выступление было реакций на слова Яир Лапида о дальнейшем урегулировании ситуации. По его словам, большинство израильтян, включая и самого премьер-министра, поддерживают создание палестинского государства при единственном условии — «это государство обязано быть мирным», в нем не должны захватить власть террористические организации вроде ХАМАСа и «Исламского джихада». Совместная работа позволит решить многие проблемы в сфере безопасности, поэтому обе стороны заинтересованы в дальнейших консультациях.

Ранее «Курсор» сообщал о заявлении лидера Палестинской автономии Абу Мазена о том, что Израиль якобы саботирует решение о создании двух государств. Он обвинил страну в игнорировании решения международного сообщества.