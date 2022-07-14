Израиль, Индия, США и ОАЭ представили совместные проекты в области продовольственной безопасности и энергетики

Байден, премьер-министр Яир Лапид, президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед и премьер-министр Индии Нарендра Моди объявили об этом в совместном заявлении, опубликованном их офисами во время виртуальной встречи

Лидеры Израиля, Индии, США и Объединенных Арабских Эмиратов объявили о паре масштабных совместных проектов в области продовольственной безопасности и чистой энергии во время виртуальной встречи в рамках визита президента США Джо Байдена в Иерусалим.

В совместном заявлении говорится, что четыре страны будут стремиться «использовать энергичность наших обществ и дух предпринимательства для решения некоторых из самых серьезных проблем, стоящих перед нашим миром, уделяя особое внимание совместным инвестициям и новым инициативам в области водных ресурсов, энергетики, транспорта, космоса, здравоохранения и продовольственной безопасности».

Страны I2U2 также будут использовать свой частный сектор для продвижения путей низкоуглеродного развития, улучшения здоровья населения и доступа к вакцинам, совместного создания новых решений для переработки отходов и содействия развитию зеленых технологий, говорится в коммюнике.

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