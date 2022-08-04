Израиль подписал контракт на строительство посольства в Марокко

Строительство обойдется почти в 4 миллиона долларов. Посольство будет располагаться в том же здании, где раньше находилось израильское отделение связи до его закрытия в 2000 году.

Израиль подписал контракт на строительство постоянного израильского посольства в Марокко.

Объявление о заключении контракта сделал посол Израиля в Марокко Давид Говрин.

«Я очень рад поделиться с вами этой фотографией, свидетельствующей об одном из исторических моментов, который я пережил со своей командой, когда был подписан контракт на строительство штаб-квартиры постоянного посольства Израиля в Марокко с инженерами и марокканской строительной компанией», — написал Говрин в Twitter.

«С этого мы начнем новую эру, в которой мы укрепим наши выдающиеся отношения с Марокко», — добавил посол.

Марокко возобновило официальные отношения с Израилем на фоне череды сделок по нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, заключенных при посредничестве администрации Трампа в конце 2020 года.

С тех пор Марокко посетили несколько высокопоставленных израильских чиновников.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.