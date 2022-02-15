Израиль вовсю готовится к переносу посольства из Киева во Львов

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в понедельник, что настоятельные призывы Израиля к своим гражданам покинуть страну на фоне предсказаний о скором российском вторжении наносят экономический ущерб и вызывают панику.

Министерство иностранных дел Израиля заявляет, что направляет дополнительных сотрудников в Украину, чтобы взвесить возможность переноса посольства в Киеве во Львов в условиях угрозы эскалации.

После встречи должностных лиц МИДа в Иерусалиме для обсуждения ситуации, министерство заявило, что сотрудники посольства в Киеве продолжают оказывать консульские услуги в городе, и к ним присоединились дополнительные сотрудники из Иерусалима. Кроме того, по словам министерства, сотрудники посольства направляются во Львов, расположенный на западе Украины, дальше от российской границы, чтобы «подготовиться к возможности» перемещения посольства туда в случае необходимости.

Министр иностранных дел Яир Лапид повторил свой призыв ко всем израильтянам, все еще находящимся в Украине, покинуть страну как можно скорее.

«Я призываю израильтян, которые все еще остаются в Украине, покинуть страну», — говорит он. «Окно возможностей уехать закрывается. Я горжусь нашими дипломатами в Киеве и подкреплением, прибывшим из Израиля, за помощь, которую они оказывают израильтянам, нуждающимся в ней».

Курсор ранее писал, что замглавы МИД Украины протестует против призыва Израиля к своим гражданам покинуть страну. Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в понедельник, что настоятельные призывы Израиля к своим гражданам покинуть страну на фоне предсказаний о скором российском вторжении наносят экономический ущерб и вызывают панику.

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