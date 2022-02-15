Замглавы МИД Украины протестует против призыва Израиля к своим гражданам покинуть страну

Она заявила, что призывы Израиля и других стран к эвакуации создают панику и вредят украинской экономике, поскольку инвесторы выводят свои деньги из страны.

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в понедельник, что настоятельные призывы Израиля к своим гражданам покинуть страну на фоне предсказаний о скором российском вторжении наносят экономический ущерб и вызывают панику.

Джапарова попросила Израиль, вместо того, чтобы считать войну неизбежной, помочь договориться об обращении вспять эскалации напряженности между Украиной и Россией.

Израиль в субботу призвал всех своих граждан немедленно покинуть Украину и с тех пор повторяет этот совет на фоне прогнозов США о том, что Россия вторгнется в страну позднее на этой неделе.

Курсор ранее писал, что президент Украины назвал эвакуацию посольств большой ошибкой. Владимир Зеленский заявляет, что переезд многих посольств из Киева во Львов является ошибкой, так как Украину «нельзя делить на Западную и Восточную».

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