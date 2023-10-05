Израиль запускает прямые авиарейсы с еще одной страной

Теперь наши граждане смогут без пересадок добраться на территорию еще одного государства.

Ближайшим временем планируется введение прямых авиарейсов между Израилем и Мексикой. В ходе своего визита в Мексику министр транспорта Мири Регев достигла соглашения с мексиканским коллегой о запуске таких рейсов.

Об этом пишет "Walla".

В настоящее время путешественники, желающие добраться до Мехико или курортного города Канкун, вынуждены делать пересадки в Европе, США или Канаде, что увеличивает время в пути до 18-30 часов. Введение прямых рейсов позволит значительно сократить время путешествия до около 14 часов и снизить стоимость перелета.

Министр Регев подчеркнула значимость прямых авиарейсов между Израилем и Мексикой, отметив, что они позволят сэкономить пассажирам время и деньги. Ранее полеты между этими странами были доступны только с пересадками, поэтому запуск прямых рейсов будет являться значительным прогрессом.

Ранее бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о запуске двух новых рейсов. Так, авиаперевозчик объединят Милан (Италия) и Барселону (Испания), а также Бухарест (Румыния) и Салоники (Греция). Кроме этого, перевозчик открывает два новых маршрута в Стокгольм Арланда (Швеция) из Гданська (Польша) и Будапешта (Венгрия). Они будут выполняться с 31 октября текущего года.

Также мы сообщали, когда откроют прямые рейсы между Израилем и Вьетнамом. Ожидалось, что первые самолеты по маршруту отправятся уже в октябре, но дату пришлось перенести.