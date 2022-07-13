Израильские чиновники сделали официальное групповое фото с Байденом и делегацией США

Американский лидер Джо Байден прибыл с визитом в Тель-Авив. Это уже десятый для Байдена визит в Израиль и первый после его вступления на пост президента.

Пресс-служба правительства Израиля опубликовала официальную групповую фотографию президента США Джо Байдена и большой группы официальных лиц Израиля и США в аэропорту Бен-Гурион.

В центре фотографии — Байден, по бокам от него стоят премьер-министр Яир Лапид и президент Ицхак Герцог. На фото также большинство действующих министров Израиля, а также лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу и спикер Кнессета Микки Леви.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, а также несколько других американских чиновников.

Ранее Курсор писал, что источник заявил, что Байден подпишет «Иерусалимскую декларацию» с обязательствами перед Израилем. Иерусалимская декларация о двустороннем стратегическом партнерстве станет центральным элементом визита президента США Джо Байдена в Израиль.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.