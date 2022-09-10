Израильский военный эксперт: у путина больше нет сил для наступления на Киев

Сейчас россияне пытаются бросить все силы, чтобы остановить контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины. О захватах новых территорий они теперь долго не смогут даже думать.

Российская федерация* не имеет резервов для возобновления наступления на Киев с территории Беларуси. Как бы кремль и лично владимир путин не хотели захвата столицы, наступать им нечем и некем, а армия Беларуси вообще не умеет этого делать.

Об этом заявил израильский военный эксперт Давид Гендельман в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, белорусская армия в наступательном плане практически небоеспособна, она могла бы быть теоретически вспомогательным эшелоном при российской группировке вторжения. Теоретически они могут начать переброску сил в Беларусь и формировать там ударные группировки, но опять же, у них нет необходимого количества солдат.

По словам эксперта, сейчас российские оккупанты пытаются бросить все силы, чтобы остановить контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины. И сдерживать ВСУ им нечем.

Гендельман отметил, что у россиян сейчас большой и растянутый фронт, при этом у них не так много ресурсов, чтобы создавать какие-то ударные «кулаки», проводить какие-то крупные наступления.

Гендельман добавил, что создание новых резервов займет много времени.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!