Кахана о Нетаниягу: Он не должен руководить страной

Матан Кахана, который курировал мероприятие на горе Мерон, заявил, что Биньямин Нетаниягу не имеет права руководить Израилем, если он не может взять на себя ответственность за трагедию на горе.

После того, как бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что отрицает ответственность за прошлогоднюю катастрофу в Мероне, заместитель министра по делам религий Матан Кахана, курировавший мероприятие в этом году, обрушился на лидера оппозиции.

«Человек, который не берет на себя ответственность, не должен стремиться управлять страной», — пишет Кахана в Твиттере о попытках Нетаниягу вернуть себе пост премьер-министра на предстоящих в ноябре выборах.

Ранее Нетаниягу заявил государственной комиссии по расследованию событий, что он не знал о критических проблемах безопасности на ежегодном мероприятии.

«Я беру на себя ответственность за то, что было передо мной, а это была эпидемиологическая катастрофа, которую я предотвратил. Я не могу взять на себя ответственность за то, чего я не знал», — сказал он.

Курсор ранее писал, что Нетаниягу озвучил свою версию причины трагедии на горе Мерон. Лидер оппозиции, который был премьер-министром во время трагедии 2021 года, в результате которой погибли 45 человек, сообщил комиссии, что он не участвовал в планировании мероприятия.

Кроме того, полиция и организаторы паломничества на горе Мерон опубликовали официальное заявление. Полиция и офис замминистра Каханэ официально сняли с себя ответственность за происходящее на Мероне. Те, кто не успел доехать до ближайших к горе стоянок, будут вынуждены поехать домой, несмотря на купленные билеты.