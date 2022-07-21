Кахана о Нетаниягу: Он не должен руководить страной

После того, как бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что отрицает ответственность за прошлогоднюю катастрофу в Мероне, заместитель министра по делам религий Матан Кахана, курировавший мероприятие в этом году, обрушился на лидера оппозиции.
«Человек, который не берет на себя ответственность, не должен стремиться управлять страной», — пишет Кахана в Твиттере о попытках Нетаниягу вернуть себе пост премьер-министра на предстоящих в ноябре выборах.
Ранее Нетаниягу заявил государственной комиссии по расследованию событий, что он не знал о критических проблемах безопасности на ежегодном мероприятии.
«Я беру на себя ответственность за то, что было передо мной, а это была эпидемиологическая катастрофа, которую я предотвратил. Я не могу взять на себя ответственность за то, чего я не знал», — сказал он.
Курсор ранее писал, что Нетаниягу озвучил свою версию причины трагедии на горе Мерон. Лидер оппозиции, который был премьер-министром во время трагедии 2021 года, в результате которой погибли 45 человек, сообщил комиссии, что он не участвовал в планировании мероприятия.
Кроме того, полиция и организаторы паломничества на горе Мерон опубликовали официальное заявление. Полиция и офис замминистра Каханэ официально сняли с себя ответственность за происходящее на Мероне. Те, кто не успел доехать до ближайших к горе стоянок, будут вынуждены поехать домой, несмотря на купленные билеты.