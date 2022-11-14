Канада расширила санкции против рф, в списки попали правоохранители и судьи

Канада ввела санкции в отношении 23 граждан рф, причастных к систематическому нарушению прав человека.

Об этом объявила министр иностранных дел Мелани Жоли.

В МИД Канады уточнили, что под действие новых санкций попали 23 представителя российской правоохранительной и судебной систем: полицейские, прокуроры, судьи и работники пенитенциарной системы, — «причастные к систематическим нарушениям прав лидеров российской оппозиции».

Таким образом, с начала российского полномасштабного вторжения в Украину Канада ввела санкции против более 1400 физических и юридических лиц из россии. Все их имущество и средства на территории страны замораживаются, им запрещается въезд в страну.

Как сообщал Курсор, после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречают украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадают в объятия херсонцев.

Ранее Курсор писал про контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении: как рф комментирует потери техники и личного состава.

Также мы сообщали, что в Мелитополе партизаны взорвали предателя, перешедшего на сторону рф. В оккупированном городе Мелитополе освободительное движение организовало «горячее» утро предателям, которые пошли в услужение россии.