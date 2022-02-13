Канцлер Германии пригрозил «немедленными» санкциями в случае вторжения России в Украину

Олаф Шольц заявил, что в случае военной агрессии против Украины, они введут санкции, которые они тщательно подготовили и которые они могут немедленно ввести в действие вместе со своими союзниками по НАТО и Европе.

Россия «немедленно» столкнется с санкциями западных союзников, если вторгнется в Украину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц накануне своего отъезда в Киев и Москву.

«В случае военной агрессии против Украины, угрожающей ее территориальной целостности и суверенитету, это приведет к жестким санкциям, которые мы тщательно подготовили и которые мы можем немедленно ввести в действие вместе с нашими союзниками по НАТО и Европе», — говорит Шольц.

Напряженность между Россией и Украиной достигла «критической» точки, сообщил источник в правительстве Германии.

«Наши опасения возросли. Мы оцениваем ситуацию как очень критическую, очень опасную», — сказал источник представителям прессы.

Курсор ранее писал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

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