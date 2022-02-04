Киев: Украина уведомлена Вашингтоном о предполагаемом фейковом видео России

Американская разведка считает, что Россия может использовать сфабрикованное видео, демонстрирующее графические последствия взрыва, включая оборудование, принадлежащее Украине или союзным государствам, для оправдания вторжения.

Украина была уведомлена о разведданных США о том, что Россия может поставить пропагандистское видео в качестве предлога для начала военного наступления, но Киев ожидает более подробной информации, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу.

Об этом пишет JPost.

Кулеба сравнил ситуацию с 2014 годом, когда Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на востоке Украины.

«В принципе, то, что было обнародовано, нас не удивляет», — сказал Кулеба. «С 2014 года мы видели много коварных действий со стороны Российской Федерации».

Курсор ранее писал, что Байден одобрил ввод войск США в Восточную Европу. Президент Джо Байден одобрил развертывание дополнительных военных сил США в Восточной Европе на фоне противостояния с Россией из-за Украины.

Кроме того, тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной. 14-я бригада спецназа из 2000 первоклассных солдатов, экспертов по диверсиям и тайных оперативников направляется к границе Украины.

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