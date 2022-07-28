Ким Чен Ын: Мы готовы к любому военному столкновению с США

С января Северная Корея провела более десятка испытаний оружия, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты на полную дальность впервые с 2017 года.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в среду, что его страна готова мобилизовать свои ядерные средства сдерживания войны и к любому военному столкновению с Соединенными Штатами.

Ким сделал это заявление во время выступления на мероприятии по случаю 69-й годовщины перемирия в Корейской войне 27 июля, после которого обе Кореи технически все еще находятся в состоянии войны.

Ким также осудил администрацию Южной Кореи Юн Сук Ёля, заявив, что любые попытки превентивно вывести Север из строя будут встречены жестким ответом и «уничтожением».

«Я еще раз четко заявляю, что Северная Корея полностью готова к любой военной конфронтации с Соединенными Штатами», — заявил Ким.

Ранее Курсор писал, что в Северной Корее заявили, что Соединенные штаты создают азиатский НАТО. Власти КНДР обвинили Соединенные Штаты в формировании нового военного альянса в Азии и отметили, что основная цель США остается прежней — свергнуть правительство КНДР.

наша редакция сообщала, что СМИ сообщали, что Северная Корея хочет устроить большой ядерный взрыв. Эти испытания Пхеньяна станут уже седьмыми по счету, но первыми с тех пор, как Ким Чен Ын поставил на паузу свою ядерную программу, чтобы вести переговоры с США.

Напомним, что США и Южная Корея запустили восемь ракет в ответ на пуски Северной Кореи. Это произошло после того, как Северная Корея запустила баллистические ракеты в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи.