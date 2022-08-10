Китай завершил военные учения вокруг Тайваня, вместо этого будет патрулирование

Народно-освободительная армия Китая в среду объявила, что объявленные из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси военные учения вокруг Тайваня «успешно достигли поставленных целей» и будут завершены.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это заявление положило конец двусмысленности по статусу учений. Тем не менее, НОАК, по словам спикера Командования Восточного театра действий Ши I, планирует регулярно организовывать патрулирование в направлении Тайваньского пролива. Он добавил, что интенсивность патрулирования будет зависеть от развития ситуации на месте.

По состоянию на среду корабли, направляющиеся в и из портов Тайваня, уже восстановили ранее запланированные маршруты.

Отдельно Управление по делам Тайваня в Пекине опубликовало «белую книгу», в которой обвиняет лидеров острова в повышении риска войны из-за отказа признать, что он является частью «единого Китая». Ведомство также подтверждает намерение воссоединить остров с КНР.

«Курсор» писал, что в Китае заявили, что будут регулярно проводить учения у берегов Тайваня. Согласно заявлению, которое прозвучало на телевидении КНР, ее провели Соединенные Штаты Америки для своих военных потребностей в прошлом веке.

Мы сообщали о предупреждении свыше: в Китае сгорела 900-летняя реликвия.