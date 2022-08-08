Предупреждение свыше: в Китае сгорела 900-летняя реликвия

Древний мост, который китайцы считали национальным достоянием и одним из символов страны, загорелся и был полностью разрушен после пожара.

В Китае в провинции Фуцзянь сгорела древняя национальная реликвия.

Древний мост Пиннань Ваньань сгорел дотла и обрушился в городе Ниндэ.

Мосту было 900 лет. После пожара он не подлежит восстановлению.

Знак свыше для Китая?

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