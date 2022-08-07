В Китае заявили, что будут регулярно проводить учения у берегов Тайваня

Согласно заявлению, которое прозвучало на телевидении КНР, ее провели Соединенные Штаты Америки для своих военных потребностей в прошлом веке.

В Китае сообщили, что будут проводить «регулярные» военные ученые возле берегов Тайваня. Более того, серединная линия разграничение между КНР и полуостровом в Пекине назвали «воображаемой» и даже не закрепленной юридически.

Такие тезисы обозначают официальную позицию властей. Так, в проливе между Тайванем и материковой частью Китая есть серединная линия. Она разделяет зоны контроля и обычно не пересекается военными самолетами или судами. Однако теперь в Китае, судя по всему, намерены регулярно нарушать этот «запрет».

Заявление прозвучало на телевидении КНР. Там также сказали, что линию провели США для собственных потребностей еще в XX веке. А юридически разделение на зоны контроля нигде не закреплено.

Ранее наш сайт писал, что на Тайване назвали последние военные учения Китая «симуляцией нападения». Министерство обороны Тайваня заявило в субботу, что Китай репетировал нападение на остров во время военных учений с участием авиации и военно-морских сил.

Кроме того, Курсор сообщал, что Пентагон заявил об увеличении ядерного арсенала в Китае.