Новый генеральный прокурор Бахарав-Миара: Я восстановлю веру общества после скандала с полицейским шпионажем

Она сказала, что будет защищать «верховенство закона и веру общества в верховенство закона», и что вера общества является ее главным приоритетом на данном этапе.

Во вторник на церемонии инаугурации новый генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара заявила, что после скандала о полицейском шпионаже, потрясшего страну в последние недели, она сделает своей главной задачей восстановление веры общества в ее ведомство и в правоохранительные органы в целом.

Об этом пишет JPost.

Она сказала, что ее возвращение на государственную службу — после более чем 30 лет работы в Министерстве юстиции дало ей новую и более широкую перспективу.

Бахарав-Миара сказала, что подходит к своей новой должности «с тяжелым чувством ответственности и осознанием важности своей миссии».

Курсор ранее писал, что комитет по выбору генерального прокурора сократил число кандидатов до трех «финалистов». Теперь министр юстиции Гидеон Саар, с одобрения премьер-министра Нафтали Беннета, будет выбирать из трех финалистов. Саар ранее заявлял, что он поддерживает Бахарав-Миару.

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