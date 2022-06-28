Кнессет принял закон, предоставляющий больше свободы людям с ограниченными возможностями

Новый закон, принятый Кнессетом во вторник, даст людям с ограниченными возможностями больше независимости и свободы делать свой собственный выбор.

Согласно новому закону, который был принят 42 голосами при отсутствии голосов против, люди с ограниченными возможностями будут переселены из общежитий, в которых они живут в настоящее время, в независимые квартиры в рамках общины.

Для того, чтобы помочь им адаптироваться к независимой жизни и ориентироваться в ней, людям, живущим в общинах, будут предоставлены персональные бюджеты для приобретения необходимых услуг в соответствии с их предпочтениями, а также система поддержки, включающая обучение жизненным навыкам, помощь разнорабочего в обслуживании квартиры и терапию как индивидуальную, так и групповую.

Закон является первым в своем роде, определяющим права людей с ограниченными возможностями в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов, участником которой является Израиль. Среди прочих статей конвенции говорится, что люди с ограниченными возможностями должны иметь равные жизненные права и право управлять своими финансами.

«Сегодня я взволнован так, как не был взволнован уже долгое время», — сказал министр социального обеспечения и социальной защиты Меир Коэн. «Мы сдержали наше главное обещание, данное людям с ограниченными возможностями и их семьям, и приняли закон, который кардинально изменит жизнь тысяч людей».

Курсор ранее писал, что законопроект о роспуске Кнессета приняли в первом чтении. На этой неделе депутаты от коалиции и оппозиции достигли соглашения, обеспечивающего роспуск Кнессета. Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о роспуске парламента. 53 депутата проголосовали за законопроект. Воздержавшихся или голосовавших против не было.