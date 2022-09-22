Командование ВСУ обратилось к российским солдатам: у вас есть шанс выжить

Военнослужащие рф* могут на законных основаниях отказаться от участия в войне с Украиной или же сдаться в плен, что гарантирует им обращение соответственно с Женевскими конвенциями, а также медпомощь, юридическую помощь от международных организаций.

Об этом говорится в обращении Командования Вооруженных Сил Украины, которое в Телеграме опубликовал Стратком ВСУ.

«В этой войне у вас нет никаких шансов победить. Вы это уже увидели за последние полгода. Однако, у вас есть шанс остаться в живых и с достоинством вернуться домой. Мы предлагаем два варианта. Первый: в составе подразделений отказаться от участия в «специальной военной операции”, сославшись на некомпетентность командования, отсутствие необходимого обеспечения, неисправную технику, рост заболеваний, отсутствие ротаций на протяжении длительного времени. Второй: сдаться в плен Вооруженым Силам Украины, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченным представителями украинского командования”, — говорится в обращении.

Особо подчеркивается, что украинская сторона гарантирует соблюдение Женевских конвенций по отношению к военнопленным. Сдавшимся в плен российским военным гарантируется трехразовое питание, медицинское обслуживание и юридическое обслуживание со стороны международных организаций.

Кроме того, гарантируется связь с родными через Красный Крест и быстрая возможность обмена на украинских военнослужащих, находящихся в плену в рф.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!