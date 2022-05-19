Конгресс США одобрил выделение Украине 40 миллиардов долларов помощи

Большинство членов Сената Соединенных Штатов в четверг поддержали выделение помощи Украине, теперь инициатива должна поступить на подпись президенту США Джо Байдену.

Украина получит помощь от США на 40 миллиардов долларов помощи. Соответствующее решение одобрил Конгресс США в четверг, 19 мая, теперь его должен подписать американский лидер Джо Байден.

Об этом сообщил телеканал C-SPAN.

По информации телеканала, новый пакет помощи был одобрен 86 голосами за, 11 сенаторов голосовали против.

Законопроект будет отправлен в Белый дом для немедленного подписания президентом США Джо Байденом. Ранее официальный Вашингтон заверил Киев в своей поддержке и сейчас спешит продолжить военную помощь Украине.

Отметим, ранее проект о выделении Украине этого пакета помощи ранее задержал сенатор Рэнд Пол, республиканец от Кентукки, который выдвигал дополнительные условия и предлагал следить за тем, как будут тратиться эти средства

Ранее «Курсор» сообщал, что Сенат США единогласно утвердил дипломата-ветерана Бриджит Бринк на пост посла в Украине. Она заняла критически важный пост, который оставался вакантным в течение трех лет.