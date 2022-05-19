Сенат утвердил кандидатуру нового посла США в Украине

Уроженка Мичигана, Бриджит Бринк, знающая русский язык, в настоящее время является послом США в Словакии. Будучи дипломатом с 25-летним стажем, она работала в Узбекистане и Грузии, а также занимала ряд руководящих должностей в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности Белого дома.

В среду Сенат США единогласно утвердил дипломата-ветерана Бриджит Бринк на пост посла в Украине.

Она заняла критически важный пост, который оставался вакантным в течение трех лет.

Бринк была одобрена единогласным голосованием.

The Senate confirmed career diplomat Bridget Brink to be ambassador to Ukraine, a critical post that has been vacant for three years. https://t.co/q0e5CptLA7 — Newsmax (@newsmax) May 19, 2022

И демократы, и республиканцы, поддерживающие президента Джо Байдена, настаивали на скорейшем утверждении Бринк.

Ранее в среду сенатский комитет по международным отношениям единогласно утвердил Бринк после проведения слушаний по ее утверждению всего через две недели после того, как Байден объявил о выдвижении кандидатуры 25 апреля.

Быстрые действия подчеркнули желание демократов и республиканцев направить посла для поддержки президента Украины Владимира Зеленского.

Подтверждение Бринк Сенатом было получено в тот же день, когда посольство США в Киеве вновь открылось после трехмесячного закрытия из-за вторжения россии* 24 февраля.

Ожидается, что в конце этой недели Сенат одобрит выделение Киеву военной и гуманитарной помощи почти на 40 миллиардов долларов — финансирование, которое уже прошло через Палату представителей.

Редакция ранее передавала, что ПАСЕ может официально признать Приднестровье оккупированной территорией.

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