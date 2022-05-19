Король Иордании издал указ против своего сводного брата

Соперничество между королем Иордании Абдаллой и его сводным братом, бывшим наследным принцем Хамзой бин Хусейном, приняло драматический оборот в четверг, когда последний был подвергнут жестким ограничениям.

Король Иордании Абдалла II заявил, что его сводный брат принц Хамза, обвиненный в попытке переворота в прошлом году, находится в состоянии «заблуждения» и останется под домашним арестом.

«Был издан королевский указ, утверждающий рекомендацию совета, сформированного в соответствии с законом о королевской семье, об ограничении коммуникаций, места проживания и передвижения принца Хамзы», — говорится в сегодняшнем заявлении королевского дворца.

Курсор ранее писал, что Ицхак Герцог предложил лидерам Турции, Иордании и ОАЭ сотрудничество в области изменения климата. Источники в резиденции президента сообщили, что все три других лидера согласились с его предложением и согласились продвинуться в этом вопросе в ближайшие месяцы.

Также сообщалось, что Белый дом поддерживает позицию Иордании в отношении Храмовой горы. Король Абдалла предостерег от повторения «цикла насилия» на территориях, управляемых палестинцами, который, по его словам, является результатом односторонних шагов со стороны Израиля.

Кроме того, группе израильтян запретили въезд в Иорданию из-за тфилина в багаже. Семь мужчин, входивших в группу из примерно 40 страховых агентов, которые собирались совершить двухдневную групповую поездку в Хашимитское королевство, вернулись в Израиль из-за инцидента.