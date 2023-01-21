Кремль готовит россиян к затяжной войне и будущим многочисленным жертвам — Институт войны

Кремль усиливает информационные операции внутри россии*, чтобы убедить граждан, что вторжение рф в Украину было единственным правильным и необходимым решением. Людей готовят к длительной войне и будущим многочисленным жертвам среди россиян.

Об этом говорится в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Как известно, ранее в российских источниках появились фото систем противовоздушной обороны, установленных на крыше здания министерства обороны рф в москве и вокруг города. В кремле отказались это комментировать, зато многие блогеры писали, что теперь жители москвы наконец-то осознают, что россия ведет «тяжелую войну» в Украине.

При этом аналитики сомневаются в том, что в кремле считают реальными удары Украины по москве. Вероятно, развертывание систем противовоздушной обороны в москве нацелено на нагнетание ситуации в россии и усиление среди россиян ощущения угрозы. Таким образом власти рф пытаются убедить граждан, что воевать им все равно придется — ради собственной безопасности.

По мнению аналитиков ISW, демонстративное усиление ПВО москвы также может являться частью новой информационной операции кремля по созданию ассоциации войны в Украине с российскими мифами о Великой Отечественной войне. Украину пытаются выставить некой новой нацистской Германией во время вторжения в Советский Союз.

Кроме того, кремль продолжает информационные операции с угрозами эскалации из-за военной помощи Западу Украине. Об этом свидетельствует заявление спикера кремля дмитрия пескова, что решение министров обороны западных государств на очередном Рамштайне предоставить Украине оружие «добавит проблем Украине и украинскому народу».

Ранее Курсор писал, что на крыше высотки в москве был замечен ЗПРК «панцирь-С1». В Telegram-каналах ходит информация, что в москве начали устанавливать на крышах зданий зенитные ракетно-пушечные комплексы, которые должны защищать город от атаки с воздуха и с воды. Пока что установки ЗПРК замечены на крышах административных зданий, в том числе наверху здания минобороны рф.

Курсор также сообщал, что в москве развернули дивизион ПВО С-400: что происходит.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!