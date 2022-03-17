Кремль отвергает приказ международного суда ООН о прекращении вторжения в Украину

Дмитрий Песков заявил, что рф не может принять во внимание требование международного суда ООН остановить «военную операцию» в Украине.

Кремль отвергает приказ международного суда ООН о том, что россия* должна приостановить военное наступление в Украине, на следующий день после того, как судьи в Гааге объявили о своем решении.

«Мы не можем принять во внимание это решение», — говорит пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что для того, чтобы решение было выполнено, необходимо согласие обеих сторон — россии и Украины.

«Никакого согласия в данном случае быть не может», — заявил Песков.

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!