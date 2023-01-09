Кремль скрывает огромные потери своих войск в Украине: сколько солдат рф убиты

По состоянию на утро сегодняшнего дня. 9 января, силы обороны Украины уже ликвидировали около 111 тысяч 760 российских захватчиков. Только за минувшие сутки как минимум 590 солдат рф* были убиты.

Об этом в Фейсбуке сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Россияне ежедневно несут огромные потери на всех направлениях. Добавим, что приведенные в статистике цифры учитывают только официально подтвержденные факты гибели. Реальное число погибших может быть куда больше, так как украинская сторона не может оперативно получать данные о потерях рф на оккупированные территориях и в зонах боевых действий. Кроме того, часть убитых скрывают сами россияне, сжигая или прикапывая тела.

По оценкам военных экспертов, число раненых российских солдат превышает 350 тысяч, однако установить их точное количество сложно, так как кремль всячески скрывает эту информацию.

Также защитники Украины уничтожили вражеских танков 3080 (+11) единиц, боевых бронированных машин – 6147 (+17), артиллерийских систем – 2069 (+4), РСЗО – 434 (+3), средств ПВО – 217 (+0), самолетов – 285 (+0), вертолетов – 275 (+3), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1856 (+7), крылатых ракет – 723 (+0), кораблей / катеров – 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4809 (+8), специальной техники – 183 (+0).

«Курсор» писал, что для армии рф задача «минимум» состоит в том, чтобы удержать уже захваченные территории на юге Украины и сохранить сухопутный коридор с аннексированным Крымом, а также попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.