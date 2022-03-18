Кремль: США не имеют права читать лекции россии о военных преступлениях

Пресс-секретарь Кремля заявил, что США, и в частности Джо Байден, не имеют права называть путина военным преступником, так как «штаты убивали гражданских лиц в войнах по всему миру».

Кремль заявил в среду, что заявление Джо Байдена о том, что владимир путин* является «военным преступником» за вторжение в Украину, является непростительным высказыванием лидера страны, которая убивала гражданских лиц в конфликтах по всему миру.

Вторжение россии в Украину привело к гибели тысяч людей, перемещению более 3 миллионов украинцев и вызвало опасения более широкой конфронтации между россией и США, двумя крупнейшими ядерными державами мира.

В среду в разговоре с репортером Байден сказал: «О, я считаю его военным преступником», после того как первоначально ответил «нет» на вопрос о том, готов ли он так назвать путина.

«Наш президент — очень мудрый, прозорливый и культурный международный деятель и глава российской федерации, глава нашего государства», — сказал пресс-секретарь Кремля дмитрий песков, отвечая на вопрос о замечании Байдена.

Курсор ранее писал, что Байден заявил, что действия путина в Украине бесчеловечны. Президент США заявляет, что войска россии совершают множество бесчеловечных поступков против мирного украинского населения. Байден лично отметил действие путина, назвав их жестокими.