Кремль врет о количестве убитых россиян в Макеевке: разведка Британии назвала реальные потери рф

В результате удара по расположению военных рф в Макеевке в новогоднюю ночь российская армия потеряла более 300 человек. Еще часть людей считаются пропавшими без вести, раненых куда меньше.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Твиттере со ссылкой на данные разведки.

В британской разведке отмечают, что после этого удара министерство обороны россии пошло на редкий шаг и публично признало потери, заявив при этом о 89 убитых. При этом разница между количеством признанных российским руководством потерь и их действительным количеством указывает на намеренную дезинформацию.

В разведке говорят, что дезинформация стала для российской пропаганды обыденным делом. Это происходит по ряду причин — прежде всего, от общественности скрывают потери, чтобы не настроить людей против «спецоперации» и поддерживать миф о силе военных рф. Кроме того, помимо умышленной лжи, утвержденной высшим руководством страны, стоит сказать также о передаче недостоверных отчетов низшими должностными лицами. Последние пытаются приуменьшить свои недостатки и скрыть просчеты.

Напомним, в ночь на 1 января в оккупированной Макеевке в результате удара ВСУ уничтожены несколько сот мобилизованных из Самарской области рф, которые разместились в здании профессионально-технического училища. Также было уничтожено около десяти единиц военной техники врага.

Ранее мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.