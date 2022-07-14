Лапид Байдену: Иран не согласится на ядерную сделку без реальной военной угрозы

Лапид сказал Байдену, что, по его мнению, Тегеран играет на время, и США должны ввести серьезные санкции против Тегерана, чтобы заставить иранцев вернуться за стол переговоров.

Премьер-министр Яир Лапид подчеркнул президенту США Джо Байдену, что Иран не согласится на укрепление ядерной сделки без убедительной военной угрозы, и сказал, что в какой-то момент затягивание переговоров с Тегераном должно закончиться.

На более широкой встрече с соответствующими штабами двух лидеров обсуждалась Украина с акцентом на глобальный продовольственный кризис.

Альтернативный премьер-министр Нафтали Беннет не присутствует на расширенной встрече.

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля. Президент США Джо Байден прибыл на демонстрационную площадку Министерства обороны в аэропорту, чтобы получить секретный брифинг от министра обороны Бенни Ганца и других представителей органов безопасности, включая начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.