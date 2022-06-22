Лапид поблагодарил Великобританию за «решительную позицию» по Ирану

На брифинге на прошлой неделе Лапид сказал, что Великобритания была «интенсивным партнером», когда Израиль представлял свою позицию странам-членам Совета Безопасности ООН о том, что иранский ядерный вопрос должен быть передан обратно в СБ ООН из Международного агентства по атомной энергии.

Министр иностранных дел Яир Лапид поговорил по телефону со своей британской коллегой Лиз Трусс, поблагодарив ее за «решительную позицию Великобритании по иранскому вопросу», согласно заявлению Министерства иностранных дел.

«Оба говорили о необходимости решительных действий международного сообщества в борьбе с иранским террором и в обеспечении региональной стабильности», — говорится в заявлении МИД.

Ожидается, что в этом месяце Трусс посетит Израиль по приглашению Лапида.

В настоящее время в Израиле находится министр по делам Ближнего Востока Великобритании Аманда Миллинг. Она также посетит Палестинскую автономию и Иорданию.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.