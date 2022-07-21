Лапид: Израиль направит команду в россию для решение проблемы с Еврейским агентством

Премьер-министр Яир Лапид сообщил, что на следующей неделе в россию* будет направлена группа для обеспечения дальнейшей деятельности Еврейского агентства в рф.
В состав делегации войдут сотрудники канцелярии премьер-министра, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Министерства иммиграции и абсорбции.
Завершая встречу с представителями МИДа и Совета национальной безопасности, Лапид сказал: «Еврейская община в россии глубоко связана с Израилем, и ее значение поднимается в каждом дипломатическом разговоре с российским руководством. Мы будем продолжать действовать по дипломатическим каналам, чтобы важная работа агентства не прекращалась».
Курсор ранее писал, что Израиль требует от россии разъяснений касательно разбирательства против Сохнут. Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут» и его деятельности в еврейской общине рф.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!