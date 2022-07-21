Лапид: Израиль направит команду в россию для решение проблемы с Еврейским агентством

Премьер-министр Израиля анонсировал визит израильских представителей в российскую федерацию для того, чтобы обеспечить дальнейшую деятельность Еврейского агентства в стране.

Премьер-министр Яир Лапид сообщил, что на следующей неделе в россию* будет направлена группа для обеспечения дальнейшей деятельности Еврейского агентства в рф.

В состав делегации войдут сотрудники канцелярии премьер-министра, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции и Министерства иммиграции и абсорбции.

Завершая встречу с представителями МИДа и Совета национальной безопасности, Лапид сказал: «Еврейская община в россии глубоко связана с Израилем, и ее значение поднимается в каждом дипломатическом разговоре с российским руководством. Мы будем продолжать действовать по дипломатическим каналам, чтобы важная работа агентства не прекращалась».