Лапид: Ливан может извлечь выгоду из своих запасов газа

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что Ливан может извлечь выгоду из своих запасов природного газа путем переговоров во время ознакомления с газовой установкой «Кариш» во вторник днем.
«Газовые запасы Израиля способны внести вклад в разрешение глобального энергетического кризиса. Ливан также может извлечь выгоду из разработки своих экономических водных резервуаров путем переговоров, которые должны быть завершены в ближайшее время», — сказал Лапид.
«Новая буровая установка — это энергетическое будущее государства Израиль и экономическая возможность, включающая экспорт газа в Египет и Европу, от которого в недалеком будущем выиграет каждый гражданин Израиля», — добавил премьер-министр.
Курсор ранее писал, что Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном. Лидер ливанской террористической организации «Хизбалла» Хасан Насралла сделал резкое предупреждение Израилю, заявив, что беспилотники, отправленные недавно на газовое месторождение Кариш, были «только началом».
Также сообщалось, что Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом. Насралла еще раз повторил угрозу «Хизбаллы» помешать Израилю добывать газ с газового месторождения Кариш и отверг попытки США выступить посредником между Иерусалимом и Бейрутом в их морском споре.