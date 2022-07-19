Лапид: Ливан может извлечь выгоду из своих запасов газа

Премьер-министр Израиля заявляет, что Ливан может помочь решить глобальный энергетический кризис путем переговоров. «Ливан также может извлечь выгоду из разработки своих экономических водных резервуаров», — считает Лапид.

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что Ливан может извлечь выгоду из своих запасов природного газа путем переговоров во время ознакомления с газовой установкой «Кариш» во вторник днем.

«Газовые запасы Израиля способны внести вклад в разрешение глобального энергетического кризиса. Ливан также может извлечь выгоду из разработки своих экономических водных резервуаров путем переговоров, которые должны быть завершены в ближайшее время», — сказал Лапид.

«Новая буровая установка — это энергетическое будущее государства Израиль и экономическая возможность, включающая экспорт газа в Египет и Европу, от которого в недалеком будущем выиграет каждый гражданин Израиля», — добавил премьер-министр.