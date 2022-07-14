Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом

Насралла еще раз повторил угрозу «Хизбаллы» помешать Израилю добывать газ с газового месторождения Кариш и отверг попытки США выступить посредником между Иерусалимом и Бейрутом в их морском споре.

Лидер «Хизбаллы» Хасан Насралла в своей речи прямо обратился к министру обороны Бени Ганцу, отвергнув угрозы министра обороны в адрес поддерживаемой Ираном ливанской террористической группировки.

«Вы угрожаете Ливану, в то время как ваша армия не смогла продвинуться на несколько метров в блокадной Газе, — сказал Насралла Ганцу, как сообщает иранское информационное агентство Mehr. — Ваша угроза вторжения в Бейрут, Сидон и Тир тривиальна».

Насралла еще раз повторил угрозу «Хизбаллы» помешать Израилю добывать газ с газового месторождения Кариш и отверг попытки США выступить посредником между Иерусалимом и Бейрутом в их морском споре.

Live update: Nasrallah warns Gantz: Hezbollah can send more drones to Karish field https://t.co/GqS9TNvsTn — TOI ALERTS (@TOIAlerts) July 13, 2022

В последние недели ЦАХАЛ заявил, что помешал нескольким беспилотникам, направлявшимся из Ливана в сторону газового месторождения Кариш, которое, по словам Израиля, находится в его водах, хотя Бейрут утверждает, что оно находится в водах Ливана.

По сообщениям, Насралла сказал, что отправка этих дронов «наводит ужас на компании, работающие в этой области». Он добавил, что в будущем «Хизбалла» может отправить больше дронов.

«Сопротивление — единственная сила, которая может защитить Ливан и его ресурсы, — сказал Насралла. — Никогда не позволяйте США обманывать вас, теряя время и позволяя «Израилю» добывать морской газ».

Насралла также заявил, что нынешний визит Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию просто направлен на то, чтобы «заставить страны Персидского залива экспортировать больше газа и нефти и поддержать безопасность Израиля».

Он добавил, что Байдену «нечего» представить палестинскому народу во время его поездки.

Ранее Курсор писал, что Байден посетил выставку оборонных технологий Израиля.