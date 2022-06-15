Лапид: Марокко планирует открыть посольство в Израиле этим летом

Рабат и Иерусалим нормализовали отношения в 2020 году, и с тех пор подписали важные оборонные и экономические пакты.

Яир Лапид выступая на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел сообщил, что министр иностранных дел Марокко Насер Бурита посетит Израиль этим летом, чтобы официально открыть посольство в Израиле.

Израиль открыл свое отделение связи в Марокко в августе 2021 года, но не повысил статус миссии до посольства. Марокко открыло свое отделение связи в Тель-Авиве в феврале того же года.

СМИ сообщают, что обновление дипломатического представительства Израиля в Рабате, как ожидается, будет приурочено к визиту Буриты.

Напомним, что вчера в Турции заявили, что в стране безопасно. МИД сообщил об этом на следующий день после того, как Израиль призвал своих граждан покинуть страну из-за опасений иранских нападений.

Как ранее писал Курсор, Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.