Турция настаивает, что в стране все еще безопасно после предупреждений об иранском заговоре

«Турция является безопасной страной и продолжает бороться с терроризмом», — говорится в заявлении Анкары. «Считается, что эти предупреждения о поездках связаны с различными международными событиями и мотивами».

В Турции заявили, что в стране безопасно, на следующий день после того, как Израиль призвал своих граждан покинуть страну из-за опасений иранских нападений в предупреждении, которое, по-видимому, согласовано с турецкими властями.

Об этом сообщает Times of Israel.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что «некоторые страны» выпустили предупреждения о поездках, не говоря уже об Израиле, который в понедельник поднял свои рекомендации по поездкам в Стамбул до самого высокого уровня, поскольку министр иностранных дел Яир Лапид предупредил о «реальной и непосредственной» угрозе для израильтян из-за иранского заговора с похищением и убийством.

В понедельник Лапид призвал израильтян в Турции немедленно покинуть страну, а также отменить поездки в страну на фоне сообщений о том, что иранский заговор с целью убийства израильтян в Стамбуле был сорван в последний момент, и что турецкие власти раскрыли сеть иранских агентов нацеленный на израильтян.

«Если вы уже находитесь в Стамбуле, возвращайтесь в Израиль как можно скорее», — сказал Лапид. «Если вы запланировали поездку в Стамбул — отмените ее. Ни один отпуск не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью».

Также в понедельник СМИ процитировали неназванного сотрудника службы безопасности, заявившего, что несколько иранских «ячеек» планируют операции против израильских туристов в Турции.

Как ранее писал Курсор, Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.