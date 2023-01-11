Лапид: Нетаниягу посылает своих головорезов избивать моих друзей

Лидер Еш Атид в очередной раз раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу и сказал, что «мы не будем вежливо молчать, когда наша демократия будет демонтирована».

Об этом он сообщил в интервью 13-му каналу.

На вопрос, чего пытается добиться оппозиция под его руководством своими публичными протестами, Лапид заявил, что это не единственная борьба оппозиции.

«Мы будем работать на улицах, в Кнессете, в судах и проведем кампанию. Это будет непросто», – сказал он.

По словам Лапида, правительство Нетаниягу не было избрано для «демонтажа демократии».

«Абсолютное большинство израильских граждан хотят жить в условиях демократии. То, что они делают сейчас, — это отмена израильской демократии. Большинство израильских граждан и большинство избирателей «Ликуда» хотят продолжать жить в условиях демократии. Биби слаб и напуган своими испытаниями», — сказал он.

Ссылаясь на то, что он сказал в прошлом, в котором критиковал судебную систему, Верховный суд и судебный активизм, Лапид пояснил, что всегда выступал против судебного активизма, хотя, по его словам, «здесь нет войны с судебным активизмом». Лапид также сказал, что «то, что они делают здесь сегодня, — создают ситуацию, когда правительство все контролирует», что не является демократией.

«Они делают это, потому что у Нетаниягу есть обвинительные заключения, и потому что в этом правительстве есть осужденные преступники. Они хотят жить в месте, где нет судебного контроля над правительством, как в недемократических странах», — добавил Лапид.

Лапид прокомментировал недавние слова премьер-министра Нетаниягу и заявил, что это лицемерие.

«Премьер-министр посылает своих головорезов избивать моих ребят на мостах и ​​в Беэр-Шеве. Он обращает своих депутатов в ярость, предлагая законопроекты, направленные на отмену демократии, а затем своим хриплым голосом призывает нас всех успокоиться — это игра, в которую он не может продолжать играть», – добавил Лапид.

«Курсор» сообщал, что Лапид резко раскритиковал президента Герцога.