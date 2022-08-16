Лапид пообещал усилить полицию и восстановить «личную безопасность» израильтян

Лапид пообещал вывести на улицы 5 тыс. полицейских. А также пообещал закупить 450 машин для патрулирования дорог.

Премьер-министр Яир Лапид посетил сегодня национальную полицейскую академию и пообещал укрепить полицейские силы страны, чтобы восстановить «личную безопасность израильтян».

«Мы поставим личную безопасность граждан Израиля на первое место среди наших национальных приоритетов», — говорит Лапид.

Лапид обещает вывести на улицы 5 000 полицейских в рамках многолетнего плана, подкрепленного 26 ротами пограничной полиции и 30 000 добровольцев в национальной гвардии.

Он также пообещал 450 машин для патрулирования дорог.

«Курсор» писал, что стало известно, как присоединение Айзенкота повлияет на картину выборов.

«Курсор» писал о скандале в правительстве: Шакед резко раскритиковала решение юрисконсульта. Шакед выступила с критикой юридического запрета соглашения о строительстве поселения в районе Нетивота. По ее словам, это ломает работу всех структур.