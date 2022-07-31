Скандал в правительстве: Шакед резко раскритиковала решение юрисконсульта

Министр внутренних дел Шакед резко осудила решение юридического советника правительства после его отказа одобрить соглашение по поселению Ханон.
Об этом сообщил maariv.
Шакед в воскресенье обрушилась на юридического советника правительства, назвав его решение «возмутительным и неправильным».
Отказ в одобрении строительства поселения Ханон она связывает с предвыборным периодом.
Она заявила: «Работа правительства не делается в вакууме. Я достигла соглашения между главами властей, и частью соглашения по развитию строительства в Нетивоте было создание поселения Ханон».
«Курсор» писал, что Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом. Айелет Шакед выступает против узкого правительства из 61 депутата. Зато она готова объединиться с партией Нетаниягу, как с явным фаворитом предстоящих выборов.
Редакция сообщала, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.
Напомним, о произошедшем ранее скандале в Израиле: Шакед ответила, разрешат ли репатриацию секс-преступнику из США. Барух Ланнер — бывший ортодоксальный раввин, который был осужден за сексуальное насилие над детьми и отсидел почти три года в тюрьме.