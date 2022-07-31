Скандал в правительстве: Шакед резко раскритиковала решение юрисконсульта

Шакед выступила с критикой юридического запрета соглашения о строительстве поселения в районе Нетивота. По ее словам, это ломает работу всех структур.

Министр внутренних дел Шакед резко осудила решение юридического советника правительства после его отказа одобрить соглашение по поселению Ханон.

Об этом сообщил maariv.

Шакед в воскресенье обрушилась на юридического советника правительства, назвав его решение «возмутительным и неправильным».

Отказ в одобрении строительства поселения Ханон она связывает с предвыборным периодом.

Она заявила: «Работа правительства не делается в вакууме. Я достигла соглашения между главами властей, и частью соглашения по развитию строительства в Нетивоте было создание поселения Ханон».

«Курсор» писал, что Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом. Айелет Шакед выступает против узкого правительства из 61 депутата. Зато она готова объединиться с партией Нетаниягу, как с явным фаворитом предстоящих выборов.

Редакция сообщала, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.

Напомним, о произошедшем ранее скандале в Израиле: Шакед ответила, разрешат ли репатриацию секс-преступнику из США. Барух Ланнер — бывший ортодоксальный раввин, который был осужден за сексуальное насилие над детьми и отсидел почти три года в тюрьме.