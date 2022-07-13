Лапид пошутил с Байденом об их волосах и росте

Яир Лапид напомнил главе Белого Дома о разговоре восьмилетней давности. Речь идёт об их беседе, которая состоялась, когда Байден был вице-президентом США.

После церемонии приветствия президента США Джо Байдена премьер-министр Яир Лапид напомнил ему о разговоре, который состоялся восемь лет назад в кабинете тогдашнего вице-президента Байдена в Вашингтоне.

«Вы сказали мне, что если бы у вас были мои волосы, вы были бы президентом США, а я ответил вам, что если бы у меня был ваш рост, я был бы премьер-министром Израиля», — говорит Лапид, согласно заявлению, опубликованному канцелярией Лапида.

Лапид также похвалил президента за его речь.

Ранее Курсор писал, что источник заявил, что Байден подпишет «Иерусалимскую декларацию» с обязательствами перед Израилем. Иерусалимская декларация о двустороннем стратегическом партнерстве станет центральным элементом визита президента США Джо Байдена в Израиль.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.