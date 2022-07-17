Лапид: Позиции Израиля и США по Ирану могут расходиться

Лапид назвал поездку Байдена в Израиль «историческим визитом, с достижениями в дипломатии, безопасности и экономике».

На еженедельном заседании кабинета министров премьер-министр Яир Лапид заявил, что США и Израиль «не обязательно согласны» с необходимостью достоверной военной угрозы в отношении Ирана в настоящее время.

«Мы пришли и попросили представить убедительную военную угрозу во время визита президента Байдена», — говорит Лапид. Мы хотим, чтобы основой [для переговоров мировых держав с Ираном] была убедительная военная угроза. Мы не всегда договаривались об этом с американцами».

По его словам, он «ясно дал понять президенту и его команде, что Израиль выступает против ядерной сделки и сохраняет полную свободу действий, дипломатических и оперативных, перед лицом иранской ядерной программы».

Курсор ранее писал, что в сети показали, как Байден прощался с израильскими лидерами перед отлетом в Саудовскую Аравию. Президент США Джо Байден вылетел из аэропорта Бен-Гурион, официально направляясь в Саудовскую Аравию. Премьер-министр Яир Лапид произнес короткие слова благодарности Байдену с взлетно-посадочной полосы.

Также сообщалось, что Байден рассказал Аббасу, что может помочь продвинуть дело палестинцев. Президент США Джо Байден «доказал» главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу, когда они встретились ранее сегодня в Бейт-Лехеме, что интеграция Израиля в регион может «усилить» прогресс на палестинском направлении.