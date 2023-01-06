Лапид предсказал скорое падение правительства

Бывший премьер-министр Яир Лапид предсказал, что внутренние разногласия и экстремистская политика приведут к падению нового правительства к следующему году, и предупредил, что его преемник Биньямин Нетаниягу слишком слаб политически, чтобы контролировать своих экстремистских партнеров.
В обширном интервью, которое было дано в воскресенье, Лапид рассказал о своем поражении на ноябрьских выборах и о своих опасениях по поводу созданной Нетаниягу коалиции, в которую наряду с его «Ликудом» входят три ультраправые фракции и две ультраортодоксальные партии.
Лапид оптимистичен в отношении своего скорого возвращения к власти, предсказывая, что, несмотря на явное большинство в 64 депутата в 120-местном Кнессете, правительство падет к 2024 году или «может быть, даже раньше».
«Они сами себя развалят», — сказал он.
«Самое очевидное — это слабость Нетаниягу. Он не привык быть слабым и не знает, как быть слабым, но он слаб», — сказал Лапид. «Он слаб из-за своего суда, слаб, потому что его окружают гораздо более молодые люди, которые не уважают его, и даже в его партии есть трещины».
Ранее Курсор писал, что Дери займет место премьер-министра, но ненадолго. Согласно коалиционным соглашениям, Арье Дери будет в пятницу занимать место Биньямина Нетаниягу.
Удалили два полипа: Нетаниягу успешно провели процедуру колоноскопии. После медицинской процедуры премьер-министр чувствует себя хорошо и готов исполнять свои обязанности.