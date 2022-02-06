Лапид прокомментировал повышение цен на продукты в Израиле

Министр иностранных дел о стоимости жизни: «COVID-19 поднял цены во всем мире, но здесь этот вопрос игнорировался годами. Первая причина в том, что у нас не было государственного бюджета на три года, вторая причина — коронавирус, а третья причина — цинизм сетей и импортеров, которые воспользовались ситуацией»

Министр иностранных дел Яир Лапид разъяснил, что правительство не позволит продовольственным сетям и супермаркетам повышать цены, и заявил, что правительство так же «возмущено» волной роста цен, как и израильская общественность.

Об этом пишет Arutz Sheva.

В интервью, которое вышло в эфир в пятницу на канале 12, Лапид сказал: «Неважно, как мы попали в эту ситуацию, ситуация сложная. К счастью, правительство и общественность были разгневаны одновременно. Нам удалось заставить Sano, Osem и Shufersal отказаться от повышения цен, потому что мы сказали им не шутить с нами».

Лапид добавил, что он рассмотрит возможность переноса в Израиль торговых сетей Walmart и Costco из США.

«Мы не позволим им цинично использовать коронавирус для повышения цен для жителей Израиля. То, что произошло здесь в последние месяцы, абсурдно, но мы, по крайней мере, удержали цены. На следующей неделе мы начнем предоставлять компенсации и помощь людям, наиболее пострадавшим от COVID-19, и мы уже начали заботиться о стоимости жизни после того, как о ней не заботились в течение многих лет. Средний класс рушится и не может свести концы с концами, это уже не просто бедные. Мы не позволим этому продолжаться. »

Курсор ранее писал, что Кирьят-Малахи прекратит закупать продукты Osem из-за повышения цен. Мэр Кирьят-Малахи заявил, что город не будет закупать продукты у компании Osem из-за слишком высоких цен, хотя и признал, что Кирьят-Малахи не является крупным покупателем товаров Osem.

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