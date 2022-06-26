Лапид раскритиковал главу внешней политики ЕС

Министр иностранных дел Яир Лапид в воскресенье подверг резкой критике главного дипломата Европейского союза за его решение посетить Иран в попытке продвинуть переговоры, направленные на возобновление ядерной сделки 2015 года с Исламской Республикой.

Боррель заявил в субботу, что переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся в течение нескольких дней после неожиданной поездки в Тегеран.

«Боррель написал Лапиду перед его визитом в Иран в эти выходные, чтобы предупредить его о «попытке вернуть Иран к переговорам по ядерному соглашению и устранить последние препятствия», — пишут СМИ.

Лапид также обрушился с критикой на чиновника ЕС за его «отсутствие заботы о жизни израильских граждан», учитывая недавние сообщения об иранских боевиках, нацеленных на израильтян в Турции.

«Курсор» ранее информировал, что ЦАХАЛ атаковал военные посты ХАМАСа в отместку за ракетный обстрел. Авиация ЦАХАЛа нанесла удар по объекту по производству оружия, расположенному на территории военного поста ХАМАСа, и еще по трем военным постам, принадлежащим ХАМАСу в секторе Газа.

Также мы писали, что ЦАХАЛ нанес ответный удар по Газе после ракетного обстрела Ашкелона. Военные заявили, что они атаковали производство оружия и позиции ХАМАС через несколько часов после того, как из Газы была запущена ракета.

Также сообщалось, что Израиль готовит наступательные варианты против Ирана. Учитывая то, что Израиль назвал неминуемой и конкретной угрозой иранского нападения на израильтян в Стамбуле, Ганц сказал: «Мы не в состоянии лично защитить каждого израильтянина в любой точке мира».