ЦАХАЛ нанес ответный удар по Газе после ракетного обстрела Ашкелона

Военные заявили, что они атаковали производство оружия и позиции ХАМАС через несколько часов после того, как из Газы была запущена ракета.

ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАС в Газе в ответ на ракетный обстрел Ашкелона несколькими часами ранее.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Среди целей были объекты по производству оружия и позиции ХАМАС вдоль границы между Израилем и Газой.

Ракета была перехвачена системой противоракетной обороны «Железный купол».

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как трое палестинцев были убиты солдатами ЦАХАЛа во время рейда в лагере беженцев Дженин.

В заявлении военных говорится, что солдаты обнаружили подозрительный автомобиль, стоявший на обочине дороги, когда боевики открыли огонь по солдатам из автомобиля. Солдаты ответили боевыми выстрелами.

В ходе отдельного инцидента в пятницу днем ​​в пятницу над сектором Газа упал израильский разведывательный аэростат.

Палестинские СМИ сообщили, что воздушный шар находился в руках военного подразделения ХАМАС и что ЦАХАЛ выпустил две ракеты по цели на открытой местности возле контрольно-пропускного пункта Эрез в Газе. Военные отрицают, что он открыл огонь.

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