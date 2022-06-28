Лапид раскритиковал ХАМАС за бесчеловечность

Яир Лапид заявил, что действия ХАМАСа «являются доказательством того, что это отвратительная террористическая организация». Такое заявление он сделал после публикации видео с израильским заложником, удерживаемым в Газе 8 лет.

Яир Лапид обрушился с критикой на ХАМАС после того, как террористическая группировка опубликовала кадры, на которых, как она утверждает, израильский пленник Хишам аль-Сайед лежит в постели, подключенный к кислороду.

«Израиль считает ХАМАС непосредственно ответственным за судьбу своих граждан, которых он удерживает в нарушение международного права. Это два человека, страдающие психическими заболеваниями, которых ХАМАС держит в плену уже много лет, проявляя немыслимую жестокость.»

«Хамас также удерживает тела двух погибших солдат ЦАХАЛа, Хадара Голдина и Орона Шауля, попирая при этом все границы морали и международного права».

«Действия ХАМАСа являются доказательством того, что это отвратительная террористическая организация, которая держит в заложниках жителей Газы, которые расплачиваются за ее действия».

«Я призываю международное сообщество, включая Всемирную организацию здравоохранения, Международный комитет Красного Креста и организации, работающие с душевнобольными, осудить ХАМАС за его бесчеловечное поведение и потребовать, чтобы он действовал в соответствии с международным правом и освободил гражданских лиц и тела, которые он удерживает.»

«Государство Израиль продолжит прилагать все усилия, чтобы вернуть павших солдат и израильских граждан, которые находятся в плену у ХАМАСа», — заключает Лапид.

Курсор ранее писал, что ХАМАС показал видео с израильским заложником, здоровье которого недавно ухудшилось. На видео можно увидеть израильского араба-бедуина. Он выглядит очень плохо и даже подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.