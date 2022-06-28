ХАМАС показал видео с израильским заложником, здоровье которого недавно ухудшилось

На видео можно увидеть израильского араба-бедуина. Он выглядит очень плохо и даже подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Террористическая организация ХАМАС опубликовала видео с израильским бедуином Хишмом аль-Сайедом удерживаемым в заложниках в секторе Газа последние 8 лет.

Ролик показали на телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

На канале написали, что Хишам, страдающий психическими расстройствами, ушел в Газу сам. По одной из версий, для того чтобы воевать на стороне ХАМАСа. Судя по видео, израильтянин подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, вчера арабская террористическая организация ХАМАС сообщила об ухудшении состояния здоровья одного из израильтян, удерживаемых в плену террористами.

Мы писали ранее, что в Израиле сформировали новый добровольческий пограничный отряд. Пограничная полиция, которая является частью израильской полиции, была концептуально преобразована в Национальную гвардию, чтобы включить подкрепление, называемое «Израильской гвардией».

Также мы информировали, что израильтян предупредили о начале шестой волны заболеваемостью коронавирусом: число тяжелых случаев растет. Министерство здравоохранения продолжает рекомендовать носить маски для лица в помещении, особенно в людных местах. Однако масочный режим пока не является обязательным.