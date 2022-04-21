Лапид рассказал пять фактов о Храмовой горе

Министр иностранных дел Яир Лапид в четверг поделился некоторыми истинами о Храмовой горе в попытке остановить распространение ложной информации о напряженности в комплексе.
«5 фактов о Храмовой горе — вместо дезинформации, распространяемой в Интернете», — написал Лапид в серии твитов.
«1. Израиль сохраняет и будет сохранять статус-кво на Храмовой горе. Мы не намерены его менять».
«2. В первые две недели Рамадана сотни тысяч мусульман молились у Аль-Аксы. Единственные люди, которые мешали им, это экстремисты и сторонники ХАМАС, которые захватили контроль над мечетью, осквернили ее, сорвали молитву и бросали изнутри бомбы, фейерверки и камни.»
«3. Израильская полиция действовала только для того, чтобы предотвратить подобное насилие и позволить молитве продолжаться в обычном режиме. Как только они остановили насилие, полиция покинула территорию и позволила тысячам верующих войти на Храмовую гору и молиться в мире. Такова политика Израиля, другой нет».
«4. Видео, размещенные в Интернете с ложным контекстом, являются частью кампании дезинформации экстремистов, целью которой является подстрекательство к насильственной конфронтации. Израиль не заинтересован в конфронтации, и на самом деле, он принял ощутимые меры для снижения напряженности во время Рамадана.»
«5. Продолжение насилия служит только интересам экстремистов с обеих сторон. Только вчера Израиль остановил еврейских экстремистов, которые пытались нагнетать напряженность в Иерусалиме. Мусульманские умеренные должны делать то же самое, когда дело касается исламских экстремистов.»
Ранее в четверг Лапид встретился с делегацией Госдепартамента, посетившей Израиль. Стороны обсудили недавние арабские беспорядки на Храмовой горе и усилия Израиля по подавлению всплеска насилия во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Курсор ранее писал, что террористы обстреляли приграничный к Газе кибуц. Террористы с территории сектора Газа обстреляли израильских кибуц. В результате происшествия никто не пострадал, однако один из автомобилей был сильно поврежден.
Также сообщалось, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору. Израильская полиция арестовала семерых палестинцев из Восточного Иерусалима за то, что они предположительно бросили зажигательные бомбы из мечети Аль-Акса вчера во время столкновений с полицией.