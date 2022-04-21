Лапид рассказал пять фактов о Храмовой горе

Министр иностранных дел заявил, что Израиль остановил еврейских экстремистов в Иерусалиме. Умеренные мусульмане должны сделать то же самое в отношении экстремистов своей веры.

Министр иностранных дел Яир Лапид в четверг поделился некоторыми истинами о Храмовой горе в попытке остановить распространение ложной информации о напряженности в комплексе.

«5 фактов о Храмовой горе — вместо дезинформации, распространяемой в Интернете», — написал Лапид в серии твитов.

«1. Израиль сохраняет и будет сохранять статус-кво на Храмовой горе. Мы не намерены его менять».

«2. В первые две недели Рамадана сотни тысяч мусульман молились у Аль-Аксы. Единственные люди, которые мешали им, это экстремисты и сторонники ХАМАС, которые захватили контроль над мечетью, осквернили ее, сорвали молитву и бросали изнутри бомбы, фейерверки и камни.»

«3. Израильская полиция действовала только для того, чтобы предотвратить подобное насилие и позволить молитве продолжаться в обычном режиме. Как только они остановили насилие, полиция покинула территорию и позволила тысячам верующих войти на Храмовую гору и молиться в мире. Такова политика Израиля, другой нет».

«4. Видео, размещенные в Интернете с ложным контекстом, являются частью кампании дезинформации экстремистов, целью которой является подстрекательство к насильственной конфронтации. Израиль не заинтересован в конфронтации, и на самом деле, он принял ощутимые меры для снижения напряженности во время Рамадана.»

«5. Продолжение насилия служит только интересам экстремистов с обеих сторон. Только вчера Израиль остановил еврейских экстремистов, которые пытались нагнетать напряженность в Иерусалиме. Мусульманские умеренные должны делать то же самое, когда дело касается исламских экстремистов.»

Ранее в четверг Лапид встретился с делегацией Госдепартамента, посетившей Израиль. Стороны обсудили недавние арабские беспорядки на Храмовой горе и усилия Израиля по подавлению всплеска насилия во время священного для мусульман месяца Рамадан.