Лапид: слишком рано восхвалять нынешнее правительство

«Я буду поддерживать коалицию до тех пор, пока она будет внимательна к нуждам арабского общества», — сказала Зоаби в интервью Армейскому радио в пятницу утром.

Слишком рано восхвалять нынешнее правительство, написал в пятницу в социальных сетях Яир Лапид.

Лапид поговорил с членом Мерец Гайдой Ринави Зоаби и провел, по словам обоих, «позитивный разговор».

Зоаби объявила, что выходит из коалиции в знак протеста против ряда вопросов, важных для арабской общины Израиля

«Это правительство — правильное для государства Израиль и народа Израиля», — написал Лапид. «Мы не намерены сдаваться или отказываться от него. Мы не намерены давать [бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу] «Биби» и [депутату парламента Итамару] Бен-Гвиру шанс разрушить страну. Мы будем делать то, что делаем каждый раз, садиться с теми, с кем нужно, и исправлять то, что нужно исправить».

Курсор ранее писал, что в Израиле задействовали систему ПВО из-за ошибки в опознании. Инцидент произошел через несколько дней после того, как израильские военные сбили беспилотник «Хизбаллы», проникший на север страны.

Также сообщалось, что в среду сотрудники больницы на севере Израиля подверглись нападению со стороны разгневанных членов семьи умершего пациента. Это стало последним случаем в череде инцидентов, из-за которых сегодня пройдет забастовка в знак протеста против насилия в отношении медиков.