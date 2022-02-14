Лапид: У израильтян есть один-два дня для того, чтобы покинуть Украину

Министр иностранных дел Израиля продолжает призывать израильтян как можно скорее покинуть Украину из-за накаления ситуации на юго-востоке страны.

Министр иностранных дел Яир Лапид продолжает призывать израильтян немедленно покинуть Украину на фоне нарастания угрозы войны, поскольку Россия, похоже, угрожает вторгнуться в страну-союзника НАТО.

«Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть», — заявил Лапид на английском языке во время встречи в Кнессете со своей фракцией «Еш Атид».

Он говорит, что после «долгого» разговора с британской коллегой Лиз Трусс он не уверен, что дипломатические усилия увенчаются успехом: «Существует реальная возможность войны», — говорит он.

«Если начнется война, будет гораздо труднее попасть на самолеты», — говорит он. «В ближайшие день-два все еще будет относительно легко».

Он говорит, что Израиль готов перевезти по воздуху любого гражданина и всех украинских евреев, которые захотят, и рассматривает возможность открытия второй дипломатической миссии во Львове, далеко на западе от места ожидаемых боевых действий, для оказания помощи в эвакуации.

Израильтяне в Украине, многие из которых имеют двойное гражданство, до сих пор в основном предпочитали оставаться на месте.

Он говорит, что чувство спокойствия в Киеве подпитывается «ложными впечатлениями».

«Идет наращивание сил на востоке страны, идет наращивание сил на границе с Беларусью. Если ситуация ухудшится, это будет быстро», — предупреждает он.

Курсор ранее писал, что посол Израиля в Киеве надеется, что скоро все израильтяне покинут территорию Украины. Как рассказал посол Израиля в Киеве Михаэль Бродецкий, он надеется на то, что все граждане еврейского государства прислушаются к совету премьер-министра Нафтали Беннета и покинут территорию Украины.

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